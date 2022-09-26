Два ребенка пострадали в аварии в Петербурге | 360°

Все новости

Спецоперация

26 сентября 2022, 21:07

Один человек погиб при обстреле ВСУ Херсона

Подмосковье

26 сентября 2022, 21:04

Добровольцы Подольска отправились на защиту границ России

Реклама

Мир

26 сентября 2022, 20:56

Предварительные итоги по явке на референдумах подвели в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:43

Волонтеры расчистили берег Истринского водохранилища от мусора

Криминал

26 сентября 2022, 20:40

Три учителя погибли при стрельбе в школе Ижевска

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:34

Строительство детского сада в ЖК «Гусарская баллада» завершат до конца года

Подмосковье

26 сентября 2022, 20:28

Химкинскому ракетостроительному предприятию исполнилось 85 лет

Эксклюзив

26 сентября 2022, 20:27

Ядерное оружие — последний аргумент

Спецоперация

26 сентября 2022, 20:22

«Нужно доносить правду». Депутат Худяков объяснил важность выхода фильма «Лучшие в аду»

Происшествия

26 сентября 2022, 16:21

Два ребенка пострадали в аварии в Петербурге

Читать 360tv в

В Санкт-Петербурге случилось ДТП, в результате которого пострадали дети. Об этом написали «Невские новости».

Реклама

Авария произошла накануне рядом с разворотом на Пироговскую набережную. Две машины столкнулись, в результате чего одна из них загорелась. К тушению привлекли две единицы спецтехники и 10 спасателей. Двое детей пострадали. Их доставили в больницу.

Санкт-Петербург

Дети

ДТП

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама