Два ребенка пострадали в аварии в Петербурге | 360°

Происшествия 26 сентября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Два ребенка пострадали в аварии в Петербурге

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В Санкт-Петербурге случилось ДТП, в результате которого пострадали дети. Об этом написали «Невские новости».

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Авария произошла накануне рядом с разворотом на Пироговскую набережную. Две машины столкнулись, в результате чего одна из них загорелась. К тушению привлекли две единицы спецтехники и 10 спасателей. Двое детей пострадали. Их доставили в больницу.

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