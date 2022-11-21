Эксклюзив 21 ноября 2022, 15:04 Два ребенка пострадали в аварии с полицейским автомобилем в Калужской области Источник «360»: в лобовом ДТП с автомобилем полиции под Калугой пострадали четыре человека

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В лобовом столкновении полицейского автомобиля Niva и Volkswagen в Калужской области пострадали четыре человека. Среди них — два ребенка, сообщил «360» источник.

Авария произошла на 406-м километре трассы А-108 в Боровском районе. Водитель автомобиля Volkswagen, завершая маневр обгона через сплошную линию разметки, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с полицейской Niva.

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«От удара полицейская машина влетела в кювет, а Volkswagen опрокинулся на крышу. В салоне иномарки, кроме водителя, находились двое детей семи и 14 лет. В служебном автомобиле Niva ехали два участковых уполномоченных. Кроме водителя-виновника ДТП, все получили травмы различной степени тяжести», — сказал источник, уточнив, что состояние сотрудников полиции врачи оценивают как тяжелое.

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Отец пострадавших детей полностью признал свою вину. Он подробно рассказал, как намеренно выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик.

«Я совершал обгон с нарушением правил дорожного движения через сплошную и врезался во встречный автомобиль», — пояснил водитель.

По словам мужчины, ни алкоголь, ни наркотики он не употреблял.