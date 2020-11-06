Два ребенка пострадали в аварии на пешеходном переходе под Волгоградом

Уточняется, что авария произошла на улице Мира. Согласно предварительной информации, дети пересекали проезжую часть вместе с матерью. Их сбил 68-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля. В результате пострадали две девочки.

Прибывшие на место ДТП врачи забрали детей в больницу. В настоящий момент о состоянии пострадавших ничего не известно.