06 ноября 2020, 15:47
Два ребенка пострадали в аварии на пешеходном переходе под Волгоградом
Водитель легковой машины ВАЗ-2109 совершил наезд на людей на нерегулируемом пешеходном переходе в городе Волжский Волгоградской области, пишет ИА Nation News.
Уточняется, что авария произошла на улице Мира. Согласно предварительной информации, дети пересекали проезжую часть вместе с матерью. Их сбил 68-летний мужчина за рулем отечественного автомобиля. В результате пострадали две девочки.
Прибывшие на место ДТП врачи забрали детей в больницу. В настоящий момент о состоянии пострадавших ничего не известно.