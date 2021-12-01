Два ребенка пострадали при пожаре в Башкирии

В ночь на 1 декабря два ребенка отравились продуктами горения в результате пожара. Об этом сообщил сайт Mkset.ru со ссылкой на региональное МЧС.

Пожар произошел в селе Имангулово. Загорелся жилой дом. В результате был причинен урон имуществу жильцов в прихожей размером восемь на 13 квадратных метров. Повредились потолки и стены.

Пострадавших детей доставили в центральную больницу Учалинского района. В настоящее время их состояние оценивают как стабильное. В доме также был отец пострадавших. Все они смогли выйти наружу самостоятельно до прибытия пожарных.