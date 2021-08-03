Два ребенка попали под колеса BMW на Дмитровском шоссе в Москве

Два ребенка попали под колеса легкового автомобиля на Дмитровском шоссе в Москве. Информация об этом появилась в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Авария произошла в районе дома №163, литера А. На видео с места происшествия видно, что дети перебегали дорогу в неположенном месте. Сейчас движение в этом районе затруднено.

От удара одного из детей отбросило на несколько метров. Он упал уже в зоне тротуара. Второй ребенок упал перед автомобилем на проезжей части. К ним на помощь сразу поспешили очевидцы ЧП.

По данным Госавтоинспекции, дети переходили дорогу в неположенном месте вместе с мужчиной. В результате наезда BMW пострадал один ребенок. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в больницу.

Водитель иномарки не скрылся с места происшествия. Сейчас все обстоятельства и причины случившегося устанавливают сотрудники дорожной полиции.