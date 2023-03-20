Происшествия 20 марта 2023, 15:09 Два ребенка получили травмы в результате ДТП в Нижегородской области

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Авария, в которой пострадали дети, произошла накануне в Борском районе Нижегородской области. Об этом написал сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2107 на шестом километре трассы Толоконцево — Могильцы не справился с управлением и столкнулся с Audi.

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В результате случившегося пострадали три пассажира ВАЗ-2107, двое из которых — дети. Информации о состоянии их здоровья нет.

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