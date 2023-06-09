Происшествия 09 июня 2023, 18:17 Два ребенка получили травмы в результате ДТП в ХМАО

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Авария, в котором пострадали два ребенка, произошла в четверг, 8 июня, в Ханты-Мансийском районе ХМАО. Об этом сообщил сайт muksun.fm со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

В ведомстве отметили, что водитель Lada Priora перевозил детей с нарушением правил безопасности. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством, и машина опрокинулась в кювет.

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Мальчику и девочке в возрасте девяти лет оказали медицинскую помощь. О других пострадавших не сообщается.