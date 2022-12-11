Происшествия 11 декабря 2022, 19:16 Два ребенка получили ранения в Донецке из-за обстрела ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух пострадавших при обстреле ВСУ детях РИА «Новости»

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В Донецке в результате обстрела ВСУ ранения получили два ребенка. Об этом мэр города Алексей Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале.

Украинские снаряды, уточнил он, попали по улице Батищева. Они разорвались рядом с домом № 7.

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«Пострадали мальчик 2011 года рождения и девочка 2019 года рождения», — добавил Кулемзин.

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В Киевском районе Донецка в результате обстрела украинских националистов ранения получила женщина 1935 года рождения. А на улице Университетской — горожанка 1951 года рождения.

Ранее Кулемзин сообщил о пожаре в районе рынка «Маяк». В небо над ним поднялись черные клубы дыма.

По данным штаба территориальной обороны ДНР, 11 декабря из-за обстрела ВСУ в Петровском районе Донецка пострадали две женщины. Число получивших ранения от украинского огня мирных жителей города достигло шести человек.