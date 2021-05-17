Два ребенка погибли в пожаре в Иркутской области

В деревне Большая Заимка Иркутской области произошел пожар в частном доме. В результате погибли два ребенка 2 и 4 лет. Прокуратура завела уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

«Сообщение о пожаре в деревне Большая Заимка поступило в пожарно-спасательную службу Заларинского района 15 мая в 17:04. На место выехали пожарные расчеты добровольной пожарной команды Моисеевского муниципального образования и областной пожарной части № 112. Возгорание случилось в частном жилом доме, где в это время находились две девочки-сестры двух и четырех лет», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что родители с двумя старшими детьми находились в летней постройке рядом с домом. Когда родители девочек пришли их проверить, помещение уже было задымлено, а дети лежали без признаков жизни. В спальне горели вещи на кровать. Площадь пожара составила шесть квадратных метров.

«Дознаватели МЧС России, осмотрев место происшествия, установили, что причиной пожара стала детская шалость с огнем. Дети, в силу своего малолетнего возраста, не смогли самостоятельно спастись из задымленного помещения», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура завела уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».