Два ребенка погибли при пожаре в Тюменской области

«Днем 18 января в одной из квартир одноэтажного восьмиквартирного дома в поселке Богандинский Тюменского района произошел пожар. В квартире обнаружены двое малолетних детей 2016 и 2020 годов рождения», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что врачам не удалось спасти жизни пострадавших. Согласно предварительно информации, мать попросила свою родственницу посидеть с детьми в квартире. Сама женщина ушла в магазин. Оставшаяся с малышами гражданка предположительно находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по факту произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.