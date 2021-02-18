Два ребенка погибли при пожаре в Пермском крае

Два ребенка стали жертвами пожара, который произошел в частном доме в поселке Орел Пермского края вечером 17 февраля, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на сайт СУ СК РФ по региону.

Уточняется, что двое детей 2011 и 2017 года рождения находились в жилом доме без взрослых.

«В это время в доме произошел пожар, во время которого детям спастись не удалось», — отметили следователи.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Специалисты проводят осмотр места пожара с применением криминалистической техники. Для установления причин возгорания и смерти детей будут назначены судебные экспертизы.