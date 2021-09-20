Два ребенка погибли при пожаре в Иркутской области

В Иркутской области произошел пожар, жертвами которого стали два ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News.

Пожар произошел в деревне Худорожкина. Загорелся двухквартирный жилой дом. Соседям удалось эвакуировать из горящей постройки трех человек, в том числе одного ребенка, который не подавал признаков жизни. После тушения пожара было обнаружено тело еще одного ребенка.

Родителей погибших детей госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.