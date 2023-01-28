Происшествия 28 января 2023, 00:23 Два ребенка обнаружили мертвыми в частном доме в Туве Прокуратура Тувы проводит проверку по факту гибели двух детей в Бай-Тайгинском районе

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Тела двух детей обнаружили в частном доме в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва, сообщили в региональной прокуратуре. Правоохранители начали проверку.

По предварительным данным, смертьдетей наступила от отравления угарными газами.

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Прокуратура проверит исполнение законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, при выявлении нарушений примет меры.

Ранее сообщалось об похожем случае в Татарстане. Четырехлетняя девочка отравилась угарным газом в одной из квартир многоэтажного дома в поселке Дербышки. Ей удалось выжить. Бригада скорой помощи доставила ее в республиканскую больницу.