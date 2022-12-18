Происшествия 18 декабря 2022, 08:56 Два ребенка из многодетной семьи погибли при пожаре в Воронежской области — СМИ ЕДДС: два ребенка погибли при пожаре в Воронежской области Пресс-служба МЧС

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Два ребенка трех и 11 лет погибли при пожаре ночью в селе Хреновое Бобровского района Воронежской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти. Воронеж» со ссылкой на информацию Единой дежурной диспетчерской службы. По этим данным, всего в семье шесть детей.

Информация о пожаре есть и на сайте ГУ МЧС по региону. Уточняется, что возгорание зафиксировали в жилом доме 12×6 метров на улице Смоленской. Сообщение поступило на пульт спасателей сегодня в 02:23.

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Огонь полностью уничтожил дом, в нем обрушилась крыша по всей площади. Потушить пожар удалось лишь в 05:20 силами двух пожарно-спасательных частей. Всего на месте работали восемь человек, для тушения применили три спецмашины.

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В главном управлении МЧС по Воронежской области сообщили лишь, что в результате пожара «есть пострадавшие». Других официальных данных на этот час нет.