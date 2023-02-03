03 февраля 2023, 15:47
Два ребенка и женщина стали жертвами пожара в Оренбургской области
В селе Илькульган Оренбургской области произошел пожар в жилом доме. В результате случившегося погибли два трехлетних ребенка, а также 42-летняя женщина. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на СУ СК России по Оренбургской области.
Пожар произошел накануне на улице Кооперативной. Хозяину дома и 13-летней девочке удалось выбраться из горящего помещения. Сейчас они находятся в реанимации.
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются причины пожара.
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