Происшествия 03 февраля 2023, 15:47 Два ребенка и женщина стали жертвами пожара в Оренбургской области

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В селе Илькульган Оренбургской области произошел пожар в жилом доме. В результате случившегося погибли два трехлетних ребенка, а также 42-летняя женщина. Об этом написал сайт 56orb.ru со ссылкой на СУ СК России по Оренбургской области.

Пожар произошел накануне на улице Кооперативной. Хозяину дома и 13-летней девочке удалось выбраться из горящего помещения. Сейчас они находятся в реанимации.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются причины пожара.

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