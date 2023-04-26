26 апреля 2023, 10:15
Два ребенка и трое взрослых погибли в ДТП в Иркутской области
Губернатор Кобзев сообщил о гибели пяти человек в ДТП в Иркутской области
Трое взрослых и двое детей погибли в ДТП в Иркутском районе Марковского муниципального образования. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Иркутской области Игорь Кобзев.
«Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии. Выражаю соболезнования родственникам и близким погибших», — написал губернатор.
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Кобзев обратил внимание, что сейчас в регионе установились крайне неблагоприятные для автомобилистов погодные условия: идет снег, на дорогах образовалась гололедица и накат.
Он также опубликовал кадры момента столкновения легкового автомобиля и грузовика. Осторожно! Жестокие кадры:
Глава области призвал водителей быть предельно аккуратными и соблюдать ПДД, держать правильную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим.
«Избегайте резких маневров на дороге. Помните о том, что выезд на „летней резине“ в таких погодных условиях может привести к ДТП», — подчеркнул он.
Губернатор призвал по возможности отказаться от дальних поездок в такую погоду.
ДТП
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