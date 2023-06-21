21 июня 2023, 16:54
Два рабочих сорвались с высоты на угольном руднике в Якутии. Один из них погиб
В Якутии в результате несчастного случая погиб рабочий на Эльгинском месторождении угля. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По информации главного управления МЧС, двое мужчин во время проведения работ сорвались с высоты. Один из пострадавших погиб, а другого, получившего травмы, планируют отправить в больницу санитарным рейсом.
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Инцидент произошел в результате разгерметизации емкости на резервуаре с водой.
Якутия
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