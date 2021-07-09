Два происшествия с участием собак случилось в Ленинградской области

В Ленинградской области случилось сразу два происшествия с участием собак. В деревне Витино животное напало на девочку, а в Большой Ижоре — на мальчика. Об этом сообщил iVBG.ru.

Собака покусала шестилетнюю девочку за лицо и шею. Мальчика же четвероногое укусило за пальцы. Детям оказали первую помощь, а после пострадавших направили на амбулаторное лечение.

Следственный комитет России по Ленобласти проводит проверку и пытается установить хозяев животных. После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего специалисты дадут правовую оценку.