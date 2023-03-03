Происшествия 03 марта 2023, 15:27 Два пожилых человека пострадали при пожаре в доме в Арзамасе

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Возгорание в жилом доме произошло в Арзамасе Нижегородской области. В результате пожара пострадали два пожилых человека, сообщила «Нижегородская правда» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, пламя охватило одну из квартир жилого дома на третьем этаже. Огонь распространился на площади в 40 квадратных метров.

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Отмечается, что при пожаре пострадали два пенсионера, их доставили в больницу.

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