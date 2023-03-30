Происшествия 30 марта 2023, 13:33 Два пожилых человека погибли при пожаре в частном доме под Новосибирском

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Возгорание жилого частного дома произошло в селе Филиппово Ордынского района Новосибирской области. В результате пожара погибли два человека, сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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В ходе ликвидации возгорания спасателями были обнаружены тела 84-летней женщины и 65-летнего мужчины, по факту произошедшего следователи проводят проверку.