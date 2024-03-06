Происшествия 06 марта 2024, 15:52 Два пожарных поезда направили для тушения пожара на Михайловском ГОК МЖД: тушить резервуары на Михайловском ГОК под Курском отправили пожарные поезда РИА «Новости»

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Два пожарных поезда отправили тушить резервуары для нефтепродуктов в Железногорском районе Курской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Московской железной дороги.

«В их составе по 120 тонн воды и по три тонны пенообразователя», — уточнили в пресс-службе.

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Как добавили в МЖД, один состав уже на месте. Железнодорожная инфраструктура не повреждена, пожар не отразился на движении поездов в Курской области.

Михайловский горно-обогатительный комбинат 6 марта атаковали украинские дроны. Удары пришлись на склад горюче-смазочных материалов, вспыхнул пожар. Но предприятие продолжило работу в штатном режиме.

В этот же день украинские боевики атаковали Воронежскую область с помощью беспилотников. Один из взрывов прогремел возле нефтехранилища. Повреждений гражданских объектов не выявили, власти продолжают подомовой обход.