Два пожара зафиксировали за сутки в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле за сутки было зафиксировано два пожара, передает сайт tagilcity.ru.

По данным издания, пожары произошли в минувшую среду. На улице Ушинского загорелся жилой дом. Пламя охватило площадь в 100 «квадратов». По предварительной информации, огонь возник из-за электрического счетчика, который работал в аварийном режиме. В результате никто не пострадал.

Второй пожар произошел в садовом товариществе «Черемушки». Вспыхнул садовый домик. Причина ЧП — неисправная электропроводка. Обошлось без пострадавших. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.