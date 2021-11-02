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    02 ноября 2021, 16:32

    Два пожара произошло в Удмуртии за последние два дня

    СК: двое мужчин погибли в пожарах в Удмуртии за последние два дня

    Дарья Морозова

    Два пожара произошло в Удмуртии за последние два дня. В каждом из них погиб один человек. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.

    В обоих случаях загорелись жилые дома. Причиной стало неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде.

    Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы. Полицейские опрашивают соседей и родственников погибших. Выясняются все обстоятельства происшествий.