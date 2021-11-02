02 ноября 2021, 16:32
Два пожара произошло в Удмуртии за последние два дня
СК: двое мужчин погибли в пожарах в Удмуртии за последние два дня
Два пожара произошло в Удмуртии за последние два дня. В каждом из них погиб один человек. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК РФ по региону.
В обоих случаях загорелись жилые дома. Причиной стало неосторожное обращение с огнем в нетрезвом виде.
Назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы. Полицейские опрашивают соседей и родственников погибших. Выясняются все обстоятельства происшествий.