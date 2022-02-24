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    24 февраля 2022, 17:52

    Два пожара произошло в Кировском районе Петербурга

    Арина Бобкова

    Два пожара произошло в Кировском районе Санкт-Петербурга 24 февраля. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

    Первый пожар произошел на ТЭЦ на Корабельной улице. Там загорелся мусор на площади 60 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

    Другой пожар произошел на трансформаторной подстанции у дома № 36 на проспекте Ветеранов. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. В тушении были задействованы 15 человек и три единицы спецтехники, передали «Невские новости».