Два пожара произошли в ямальском селе

В селении Газ-Сале (ЯНАО) зафиксировано два возгорания, передает ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу противопожарной службы региона.

Загорелись деревянный двухэтажный жилой дом и административное бытовое помещение, которое принадлежит пожарной части. До приезда огнеборцев жильцы дома эвакуировались самостоятельно. Пострадали два человека. Огонь полностью уничтожил постройку. Что касается помещения пожарной части, то огонь повредил его чердачное помещение. Информагентству не удалось получить оперативного комментария у администрации Газ-Сале.