Происшествия 01 мая 2023, 15:59 Два постояльца московского хостела скончались при загадочных обстоятельствах Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении тел двух мужчин в одном из хостелов города

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Двое мужчин по неизвестным причинам скончались в хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, тела молодых людей в возрасте 21 и 22 лет были обнаружены утром 1 мая в разных номерах, при этом видимых повреждений на них не было. Причина смерти мужчин пока не известна, ее установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.

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«Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обязательств произошедшего», — указано в сообщении прокуратуры.

По данным Telegram-канала Shot, тела мужчин с разницей в три часа обнаружили сотрудники хостела и позвонили в полицию. По предварительным данным, постояльцы могли отравиться неизвестными веществами.

Ранее сообщалось о сносе нелегального хостела в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном. Демонтировать строения обязали владелицу зданий за свой счет.