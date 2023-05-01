01 мая 2023, 15:59
Два постояльца московского хостела скончались при загадочных обстоятельствах
Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении тел двух мужчин в одном из хостелов города
Двое мужчин по неизвестным причинам скончались в хостеле, расположенном на улице 50 лет Октября в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, тела молодых людей в возрасте 21 и 22 лет были обнаружены утром 1 мая в разных номерах, при этом видимых повреждений на них не было. Причина смерти мужчин пока не известна, ее установят после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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«Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обязательств произошедшего», — указано в сообщении прокуратуры.
По данным Telegram-канала Shot, тела мужчин с разницей в три часа обнаружили сотрудники хостела и позвонили в полицию. По предварительным данным, постояльцы могли отравиться неизвестными веществами.
Ранее сообщалось о сносе нелегального хостела в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном. Демонтировать строения обязали владелицу зданий за свой счет.
Генпрокуратура РФ
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