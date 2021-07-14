Два полицейских пострадали в перестрелке в США

В Балтиморе (штат Мэриленд, США) неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Два стража порядка пострадали, подозреваемый в стрельбе скончался, написало ИА Nation News.

Инцидент произошел возле торгового центра. Мужчина начал стрелять по полицейским. Два сотрудника полиции получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы. Мужчина, подозреваемый в стрельбе, также был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Там он скончался.

Обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого выясняются.