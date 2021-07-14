14 июля 2021, 13:58
Два полицейских пострадали в перестрелке в США
В Балтиморе (штат Мэриленд, США) неизвестный открыл стрельбу по полицейским. Два стража порядка пострадали, подозреваемый в стрельбе скончался, написало ИА Nation News.
Инцидент произошел возле торгового центра. Мужчина начал стрелять по полицейским. Два сотрудника полиции получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы. Мужчина, подозреваемый в стрельбе, также был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Там он скончался.
Обстоятельства произошедшего и мотивы подозреваемого выясняются.