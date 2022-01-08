Два полицейских погибли в результате стрельбы под Курганом
Прокуратура Курганской области: Два полицейских погибли при нападении местного жителя
Два сотрудника полиции погибли под Курганом при нападении вооруженного преступника на служебный автомобиль. Об этом на своем официальном сайте сообщила прокуратура Курганской области.
Как сообщило ведомство, в ночь на 8 января 44-летний местный житель около отделения полиции выстрелил из нарезного оружия в припаркованную служебную машину УАЗ.
Один сотрудник был убит на месте, а второй получил ранение. При попытке задержать нападавшего он получил телесное повреждение, от которого скончался.
На место происшествия выезжал прокурор области Андрей Назаров.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя р. п. Мишкино по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Также прокуратура области организовала проверки соблюдения требований федерального законодательства об оружии.
Ранее пьяный водитель в Забайкальском крае пытался убить полицейского. Суд дал ему три года тюремного заключения.