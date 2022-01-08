Два полицейских погибли в результате стрельбы под Курганом

Два сотрудника полиции погибли под Курганом при нападении вооруженного преступника на служебный автомобиль. Об этом на своем официальном сайте сообщила прокуратура Курганской области.

Как сообщило ведомство, в ночь на 8 января 44-летний местный житель около отделения полиции выстрелил из нарезного оружия в припаркованную служебную машину УАЗ.

Один сотрудник был убит на месте, а второй получил ранение. При попытке задержать нападавшего он получил телесное повреждение, от которого скончался.

На место происшествия выезжал прокурор области Андрей Назаров.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя р. п. Мишкино по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Также прокуратура области организовала проверки соблюдения требований федерального законодательства об оружии.

Ранее пьяный водитель в Забайкальском крае пытался убить полицейского. Суд дал ему три года тюремного заключения.