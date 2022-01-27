Два поезда столкнулись на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на станции Коксохим произошло столкновение двух грузовых поездов. Авария случилась вечером 26 января, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

Из-за случившегося один из локомотивов сошел с рельсов, также частично повреждены четыре вагона. В транспортной прокуратуре отметили, что вреда окружающей среде нанесено не было, никто не пострадал.

Сейчас предстоит выяснить причины аварии, а также на сколько точно на станции исполнялось законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.