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    27 января 2022, 17:16

    Два поезда столкнулись на железнодорожных путях в Нижнем Тагиле

    Оксана Лавнюженко

    В Нижнем Тагиле на станции Коксохим произошло столкновение двух грузовых поездов. Авария случилась вечером 26 января, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Уральской транспортной прокуратуры.

    Из-за случившегося один из локомотивов сошел с рельсов, также частично повреждены четыре вагона. В транспортной прокуратуре отметили, что вреда окружающей среде нанесено не было, никто не пострадал.

    Сейчас предстоит выяснить причины аварии, а также на сколько точно на станции исполнялось законодательство о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.