Два поезда столкнулись на уральском комбинате в Асбесте. Один человек погиб

Два тяговых поезда столкнулись на станции «Фабрика 6» Уральского асбестового горно-обогатительного комбината. В результате один машинист погиб. Информацию подтвердило руководство компании. Об этом сообщил Tagilcitу.ru со ссылкой на Е1.

Ситуация произошла ночью 21 июля. Машинисту на момент смерти ему было 56 лет. Сотрудники органов начали расследование случившегося.

Руководство предприятия выразило глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.