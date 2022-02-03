Два поезда столкнулись на юго-востоке Москвы

Два поезда столкнулись в районе станции «Люблино-Сортировочная» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По информации издания, машинист товарного поезда проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора и проехал по пути, столкнувшись с маневровым составом, который двигался по соседней ветке.

Из-за мощного удара восемь пустых вагонов сошли с рельсов. Пострадали два сотрудника линии — работник вневедомственной охраны и составитель поездов.

Пресс-служба Московской железной дороги уточнила, что авария не повлияла на движение пассажирских и пригородных поездов, угрозы экологии нет. На месте уже работает восстановительный поезд.

Ранее в Нижнем Тагиле на станции Коксохим столкнулись два грузовых поезда. Один из локомотивом сошел с рельсов, также повреждены четыре вагона. Сотрудники станции не пострадали.

Также в Пензенской области пассажирский поезд на переезде столкнулся с грузовиком, который выехал за ограничитель. Локомотив и три вагона сошли с рельсов, пассажиры не пострадали.