Эксклюзив 18 февраля 2024, 20:24 Два подростков пропали в Москве после катания на ватрушках Источник «360»: двух подростков нашли после пропажи в Битцевском лесу в Москве РИА «Новости»

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Подростки 13 и 14 лет потерялись в Битцевском лесу на юго-западе Москвы. После поисков на указанной территории детей нашли, сообщил источник «360».

Перед пропажей мальчики катались на ватрушках.

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В поисковой операции участвовали волонтеры «Лиза Алерт» и полицейские. Сейчас подростков выводят из леса, их здоровью и жизни ничто не угрожает.

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