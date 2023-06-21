Происшествия 21 июня 2023, 11:17 Два подростка выпали с пятого этажа дома в Саратове Прокуратура: двое несовершеннолетних выпали из окна пятого этажа дома в Саратове РИА «Новости»

Читать 360tv в

Два подростка выпали из окна пятого этажа многоквартирного дома в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительной информации, ЧП произошло в ночь на 21 июня в доме по улице Гвардейской. Пострадавших доставили в медицинское учреждение.

Реклама

«Надзорное ведомство даст оценку профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, установит условия и причины происшествия. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в ведомстве.

Ранее двухлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже дома в Москве. Мальчик остался без присмотра взрослых, оперся руками на москитную сетку и рухнул вниз.

Прокуратура напомнила родителям, что нельзя оставлять маленьких детей в одиночестве в помещениях с открытыми окнами.