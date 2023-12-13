Происшествия 13 декабря 2023, 02:20 Двое подростков снимали на видео издевательства над бабушкой в Новосибирской области Readovka: двое подростков издевались над бабушкой на камеру под Новосибирском РИА «Новости»

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В Новосибирской области двое подростков 12 и 14 лет ворвались в частный дом пожилой женщины и издевались над ней, снимая все на камеру. Малолетние правонарушители доставлены в полицию, сообщил Telegram-канал Readovka.

ЧП произошло в селе Новокремлевское Коченевского района. Подростки ворвались в дом к одинокой пенсионерке и стали измываться над пожилой женщиной. Они скакали по кровати, хватали ее за одежду и требовали кошелек. При этом несовершеннолетние громко ругались и нецензурно выражались.

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Подростки снимали свои «подвиги» на камеру, а затем поделились роликом в Сети. О происшествии узнали родственники пострадавшей пенсионерки, теперь с правонарушителями и их родителями беседует полиция. По данным Telegram-канала, один из подростков уже состоит на учете в ПДН.

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