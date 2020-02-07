Два подростка провалились под лед в Петербурге. Девочку не могут найти уже сутки

В Лахтинском разливе в Санкт-Петербурга утонула 14-летняя девочка. Поиски тела идут уже сутки. Пока что из ледяной воды достали только рюкзак школьницы.

Под лед девочка провалилась не одна. По озеру в Приморском районе города она гуляла вместе со своим одногодкой, сообщил сайт kp.ru. Одноклассники пришли туда после уроков 6 февраля.

«В 18:12 в 700 метрах от берега из воды извлечен 14-летний мальчик и передан бригаде скорой помощи», — рассказал источник издания в правоохранительных органах.

Подросток получил серьезное переохлаждение, обморозил ноги, а руки были покрыты ссадинами от льда. Мальчик хватался за его осколки, пытаясь выбраться из полыньи. Ребенка экстренно госпитализировали, он находится в реанимации ДКБ №2.

Осмотрев место происшествия, спасатели поняли — ребенок был не один. Из воды они достали два рюкзака. Один принадлежал спасенному подростку, второй — его однокласснице. Водолазы искали девочку всю ночь, но так и не смогли обнаружить ее тело.

Под воду специалисты спускались 14 раз. Лесополосу рядом с водоемом обследовали сотрудники МЧС и поисковики из отряда «Экстремум».

Ночью отец погибшей рассказал полиции, что дочь звонила около 16:00 и предупредила о прогулке.

Мальчик и девочка вместе учились в одном из лицеев Приморского района. Поиски утонувшей школьницы продолжаются. Спасатели намерены использовать беспилотники, чтобы обследовать акваторию и территорию рядом с озером.