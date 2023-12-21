Происшествия 21 декабря 2023, 18:32 Два подростка пострадали в результате ДТП с участием иномарки и такси в Мытищах Администрация Мытищ: два подростка пострадали в ДТП с участием иномарки и такси

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Вечером 21 декабря на пересечении улицы Терешковой и Новомытищинского проспекта в Мытищах столкнулись иномарка и такси, пострадали два подростка. Об этом сообщила в Telegram-канале администрация городского округа Мытищи.

Местные власти уточнили, что 17-летние подростки госпитализированы в городскую клиническую больницу. На месте работает бригада медицины катастроф.

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Других подробностей об аварии, в том числе о состоянии водителей, в администрации не привели.

Судя по фото, иномарку отбросило в столб, а такси — в сторону остановки общественного транспорта. Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

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