Происшествия 07 июня 2023, 14:46 Два подростка пострадали в ДТП в Краснодарском крае

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Авария, в которой пострадали два подростка, произошла накануне на трассе Кропоткин — Темижбекская в Кавказском районе Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

По информации ведомства, 37-летний водитель ВАЗ-21074 не уступил дорогу мотоциклу при повороте налево, в результате чего пострадали 14-летний водитель двухколесного транспортного средства вместе с 13-летним пассажиром.

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В Госавтоинспекции рассказали, что подростки ехали без мотошлемов и соответствующей экипировки. У водителя мотоцикла не было удостоверения.