Происшествия 11 сентября 2023, 18:30 Два подростка пострадали в ДТП с участием мопеда в Пермском крае

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Столкновение легкового автомобиля и мопеда произошло на трассе в Березниках Пермского края. В аварии пострадали два 14-летних подростка, сообщил сайт properm.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, мопед BSE MX и автомобиль Land Rover столкнулись на перекрестке в районе улицы Пушкина.

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Отмечается, что различные травмы в ДТП получили несовершеннолетние водитель и пассажир мопеда, их доставили в больницу.