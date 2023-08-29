Происшествия 29 августа 2023, 18:46 Два подростка пострадали в ДТП с мотоциклом в Краснодарском крае

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В Анапе на трассе столкнулись Nissan Serena и мотоцикл GR 2, в результате чего пострадали два подростка. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекция Кубани.

За рулем двухколесного транспортного средства сидел 17-летний парень, у которого не было прав на управление им, его пассажиркой была 16-летняя подруга. Подростки попали под колеса иномарки, когда автомобиль поворачивал налево. Водителя мотоцикла госпитализировали, девушку отправили на амбулаторное лечение.

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