Два подростка попали в больницу после ДТП с мотоциклом в Нижегородской области

В Нижегородской области поездка на мотоцикле закончилась госпитализацией для двоих подростков.

Как сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное УГИБДД, сами подростки не являлись виновниками ДТП.

По предварительным данным, при повороте налево на улице Ленина в городе Урень автомобиль Hyundai под управлением 24-летнего парня не пропустил мотоцикл.

В результате столкновения у 15-летнего подростка диагностировали гемартроз колена, его 16-летнего друга госпитализировали с переломом бедра.

Один школьник был в шлеме, другой ехал без него.