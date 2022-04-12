Два подростка погибли в аварии в Тюмени

Серьезная авария, в результате которой скончались двое подростков, произошла в Тюмени. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на данные УГИБДД по Тюменской области.

Ситуация произошла 9 апреля на перекрестке улиц Баумана и Червишевский тракт. Там столкнулись ВАЗ-2107 под управлением несовершеннолетнего водителя и Mazda 3. При этом в момент аварии в отечественном автомобиле находились пять подростков. На месте происшествия скончался 14-летний пассажир. После, в больнице погиб и 17-летний водитель. Еще двоих пострадавших подростков госпитализировали. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя иномарки, передали «Дни.ру».