Два подростка напали на сверстника в Петербурге

Подозреваемые украли у мальчика беспроводные наушники, угрожая ножом, а после этого скрылись. Ущерб оценивается в 14 тысяч рублей.

Полицейские задержали двух подростков 2005 года рождения спустя несколько часов после получения заявления. Наушники у них изъяли и возбудили уголовное дело.