18 марта 2020, 12:08
Два подростка напали на сверстника в Петербурге
Мужчина заявил в полицию, что у дома № 9 по площади Стачек в Кировском районе Санкт-Петербурга двое неизвестных подростков напали на его 15-летнего сына. Об этом написал «Петербургский дневник».
Подозреваемые украли у мальчика беспроводные наушники, угрожая ножом, а после этого скрылись. Ущерб оценивается в 14 тысяч рублей.
Полицейские задержали двух подростков 2005 года рождения спустя несколько часов после получения заявления. Наушники у них изъяли и возбудили уголовное дело.