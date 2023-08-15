Происшествия 15 августа 2023, 16:16 Два подростка на мотоцикле попали под колеса УАЗа в Краснодарском крае

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ДТП произошло в Апшеронске Краснодарского края на улице Нагорной. Мотоцикл, на котором ехали два подростка, столкнулся с УАЗом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кубани.

Авария случилась на улице Нагорной 14 августа. За рулем мотоцикла находился 17-летний водитель. Он превысил скорость и врезался во встречный УАЗ.

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В результате серьезные травмы получили водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир. Их доставили в больницу.