08 июля 2021, 16:04
Два подростка дважды ограбили один и тот же дом в Адыгее
В Адыгее предстанут перед судом два несовершеннолетних подростка, которые два дня подряд грабили один и тот же дом. Об этом сообщило РИА ФАН.
Инцидент произошел в селе Натырбово. Как установило следствие, подростки отжали створку окна и проникли в чужой дом, откуда забрали имущество на общую сумму 60 тысяч рублей. На следующий день подростки вернулись в этот же дом и вынесли музыкальный центр стоимостью 25 тысяч рублей.
Их нашли по отпечаткам пальцев. Обвиняемых ждет суд.