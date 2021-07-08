Два подростка дважды ограбили один и тот же дом в Адыгее

В Адыгее предстанут перед судом два несовершеннолетних подростка, которые два дня подряд грабили один и тот же дом. Об этом сообщило РИА ФАН.

Инцидент произошел в селе Натырбово. Как установило следствие, подростки отжали створку окна и проникли в чужой дом, откуда забрали имущество на общую сумму 60 тысяч рублей. На следующий день подростки вернулись в этот же дом и вынесли музыкальный центр стоимостью 25 тысяч рублей. Их нашли по отпечаткам пальцев. Обвиняемых ждет суд.