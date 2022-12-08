Происшествия 08 декабря 2022, 22:42 Два пьяных водителя попали в ДТП при попытке скрыться от погони во Владимире

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Во Владимире два пьяных водителя устроили гонки, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Мужчины попали в ДТП, сообщил «Царьград» со ссылкой на данные УМВД России по региону.

Аварии случились в ночь на 7 декабря. Мужчина за рулем Skoda не остановился по требованию полицейских и направился в сторону улицы Полины Осипенко. Началась погоня. В какой-то момент злоумышленник не справился с управлением, выехал за пределы трассы и врезался в опору ЛЭП.

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Позже 18-летний парень за рулем KIA врезался в припаркованный Volkswagen. Он также скрывался от полицейских. В крови у обоих водителей обнаружили алкоголь.

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