Два пьяных приятеля устроили пальбу из окна жилого дома в Смоленске

Двух нетрезвых жителей Смоленска задержали после стрельбы из окна жилого дома на улице Пригородной. Оружие, из которого палили приятели, было охолощенным, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

О стрельбе в полицию сообщили местные жители. По их словам, неизвестный стрелок выпустили несколько очередей по соседнему жилому дому. На место прибыли правоохранители. Район оцепили.

В квартире, откуда велась стрельба, обнаружили двух нетрезвых мужчин. Сейчас оба дают объяснения в отделе полиции.