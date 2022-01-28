В четверг, 27 января, в Ленинградской области произошло сразу две аварии со смертельным исходом. В результате ДТП погибли 55-летняя женщина и 58-летний мужчина, написали «Невский новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Первое происшествие случилось под Кингисеппом. Водитель ВАЗ сбил 55-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась до приезда машины скорой помощи. В 2021 и в 2022 годах 29-летнего водителя уже привлекали к ответственности за нарушение ПДД.

Вторая авария произошла около дома № 47 на Сланцевском шоссе в городе Сланцы. Водитель Mitsubish во время обгона наехал на 58-летнего пешехода. Он умер на месте происшествия.