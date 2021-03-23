Два пешехода пострадали в серьезном ДТП в Москве

Во время ДТП с участием двух автомобилей пострадали два пешехода. Обе женщины сейчас находятся в тяжелом состоянии. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что ДТП произошло в Москве, на пересечении Конаковского проезда с Пулковской улицей, примерно в 17:00. Обе женщины получили серьезные травмы, об их состоянии пока неизвестно. В пресс-службе МВД сообщили «360», что пешеходов сбил автомобиль Mercedes. «Машину бросил, скрылся. Разыскиваем его», — уточнили в ведомстве. По данным источника «360» в правоохранительных органах, владелец автомобиля — Сидикшох Р. Ему 23 года.