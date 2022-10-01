Два пешехода пострадали при столкновении автомобилей на Дмитровском шоссе в Москве | 360°

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Два пешехода пострадали при столкновении автомобилей на Дмитровском шоссе в Москве

Источник «360»: два пешехода получили травмы в ДТП на Дмитровском шоссе столицы

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Два пешехода пострадали при аварии с участием двух иномарок на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«360»

«360»

«Столкнувшиеся автомобили отбросило на пешеходов», — уточнил он.

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Источник добавил, что ДТП произошло в районе дома № 98.

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Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Информации о состоянии пострадавших нет.

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