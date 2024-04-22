22 апреля 2024, 11:07
Два пешехода погибли при наезде иномарки на перекрестке в Перми
Смертельная авария произошла на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми. Об этом сообщил сайт Properm, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно предварительным данным, водитель машины BMW сбил двух пешеходов. Пострадавшие скончались до прибытия бригады скорой помощи.
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Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося, добавило Ura.ru.
Пермь
МВД РФ
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