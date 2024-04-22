Происшествия

22 апреля 2024, 11:07

Два пешехода погибли при наезде иномарки на перекрестке в Перми

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Смертельная авария произошла на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых в Перми. Об этом сообщил сайт Properm, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно предварительным данным, водитель машины BMW сбил двух пешеходов. Пострадавшие скончались до прибытия бригады скорой помощи.

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Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося, добавило Ura.ru.

Пермь

МВД РФ

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